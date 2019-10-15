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إرهابى يسلم نفسه للجيش الجزائرى جنوبى البلاد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:54 م
إرهابى يسلم نفسه للجيش الجزائرى جنوبى البلاد الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن إرهابيًا مطلوبًا سلّم نفسه للسلطات العسكرية بولاية "أدرار" جنوبى البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم إرهابى نفسه للسلطات العسكرية بولاية (أدرار) أمس"، موضحة أن الإرهابى يدعى : توجى عثمان والمكنى ب" أبو سفيان"، والتحق بالجماعات الإرهابية عام 2013.

وأضافت الوزارة - فى بيانها - أنه فى إطار العملية التى نفذتها قوات للجيش أمس الاثنين، بولاية "تيسمسيلت " شمال غرب البلاد والتى أدت للقضاء على إرهابى وضبط أسلحة نارية، فقد تم تحديد هوية الإرهابى القتيل، وتبين أن اسمه "ملال أعمر" وكنيته "ولاء" والتحق بالجماعات الإجرامية سنة 2014.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الجيش فى ولاية "المدية " شمال البلاد، تمكنت من ضبط قنبلة تقليدية الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوى أغراضا مختلفة، فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر قوات "الدرك الوطنى " ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من : "خنشلة " و"باتنة "، شمال شرق البلاد .

وأوضحت أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لتسعة أشخاص بكل من : "الغزوات " - شمال غرب - و"القالة " شمال شرق البلاد.

 

 


الجزائر

ارهابى

الجيش الجزائرى

الدفاع الجزائريه

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