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إحباط تهريب 57 قطعة أثرية متنوعة بأسيوط

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:15 م
إحباط تهريب 57 قطعة أثرية متنوعة بأسيوط أثار مهربة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت اجهزة الامن من  ضبط أحد الأشخاص بأسيوط وبحوزته 57 قطعة أثرية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى القطع الأثرية والبحث والتنقيب عن الآثار.
 
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بحيازة بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الإتجار والتربح منها .
 
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المذكور وضبطه بمسكنه .. وبحوزته (57 قطعة أثرية) بينها ( 48 ) عملة برونزية مختلفة الأحجام ( ترجع للعصر اليونانى الرومانى ) و ( 5 ) تمثال أوشابتى من الحجر مختلفة الألوان ( ترجع للعصر الفرعونى) وتمثال فخار له رأس على شكل طائر ( يرجع للعصر الفرعونى ) وتمثال فخار نصفه العلوى لسيدة ( يرجع للعصر الفرعونى ) ونصف علوى لتمثال فخارى كرأس وجسد إمرأة بدون قاعدة  ( يرجع للعصر الفرعونى ) ورأس تمثال فخارى لسيدة تحمل على رأسها تاج ( يرجع للعصر الفرعونى ) وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

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