سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

أمين الأعلى للآثار يزور الأقصر لتفقد التوابيت المكتشفة فى جبانة العساسيف

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:22 ص
أمين الأعلى للآثار يزور الأقصر لتفقد التوابيت المكتشفة فى جبانة العساسيف التوابيت المكتشفة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد منطقة العساسيف بجبل القرنة غربي محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة  الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ورئيس البعثة الآثرية المصرية العاملة في جبانة ذراع أبوالنجا ومنطقة العسايف، وذلك لمعاينة عدد من التوابيت الفرعونية المستخرجة خلال الأيام الماضية من قبل عمال الحفائر لمعرفة هوية أصحابها.

ومن المقرر أن يقوم  أمين الأعلي للآثار، برفقة لجنة من علماء وخبراء الوزارة، بأعمال الفحص والمعاينة للتوابيت المكتشفة خلال الأيام الماضية والتي لم يتعرف علي هوية أصحابها بعد العثور عليها بجوار مقابر منطقة العساسيف خلال أعمال الحفائر، علي أن يتم تحديد موعد للإعلان عن هذا الكشف الكبير في مؤتمر صحفي عالمي خلال الأيام المقبلة.

وكانت  قد ظهرت يوم الأحد الماضي، وبعد أيام قليلة على إعلان الدكتور زاهى حواس رئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة فى وادى الملوك ووادى القرود غربى محافظة الأقصر، مفاجآت سعيدة للقطاع الأثرى والسياحى فى الأعمال والحفائر التى تجرى فى جبال القرنة غربى المحافظة، حيث عثر رجال البعثة العاملة فى منطقة العسايف على عدد من التوابيت الأثرية الخشبية بأحجام صغيرة.

وقالت مصادر بمنطقة آثار الأقصر لـ"اليوم السابع"، إن عمال الحفائر عثروا فجر يوم الأحد، على عدد من التوابيت فى منطقة العساسيف فى الرديم بجوار مقابر كبار رجال الدولة فى العصور الفرعونية، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى الحال بتلك الواقعة، وجارى إرسال لجنة مختصة من الوزارة والمجلس الأعلى للآثار لفحص التوابيت التى وصل عددها حتى الآن لـ14 تابوت بأشكال وأحجام مختلفة، وأضافت المصادر، أن التوابيت المكتشفة فى منطقة العساسيف عثر عليها العمال فى منطقة بعيدة وخارج المقابر ويرجع أنها تم إلقاؤها خارج المقابر خلال العصور الماضية فى فترة إعادة استغلال مقابر جبانة ذراع أبو النجا والعساسيف فى الأسرات الفرعونية المختلفة.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الاثار

العثور علي توابيت فرعونية بالاقصر

جبانة العساسيف بالاقصر

وزير الاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تدفق الأفواج السياحية على معابد ومقابر الأقصر عاصمة السياحة العالمية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:00 ص

صور.. بشرة خير.. السائحون يتوافدون على المناطق الأثرية بالأقصر.. سعادة بين العاملين بالقطاع السياحى بتدفق رحلات الأجانب.. ولجنة "جسر الحضارات" تبتكر أدوات تسويق جديدة.. ونائب المحافظ: ننتظر موسما سياحيا مبشرا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:00 م

صور.. الهيئة القومية وشركة مياة الشرب تتسلمان أرض لإقامة محطة مياه الطود الجديدة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:28 م

محافظ الأقصر يلتقى بأهالى مدينة طيبة لبحث مشاكلهم

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة