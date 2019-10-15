أمين الأعلى للآثار يزور الأقصر لتفقد التوابيت المكتشفة فى جبانة العساسيف

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة العساسيف بجبل القرنة غربي محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ورئيس البعثة الآثرية المصرية العاملة في جبانة ذراع أبوالنجا ومنطقة العسايف، وذلك لمعاينة عدد من التوابيت الفرعونية المستخرجة خلال الأيام الماضية من قبل عمال الحفائر لمعرفة هوية أصحابها.

ومن المقرر أن يقوم أمين الأعلي للآثار، برفقة لجنة من علماء وخبراء الوزارة، بأعمال الفحص والمعاينة للتوابيت المكتشفة خلال الأيام الماضية والتي لم يتعرف علي هوية أصحابها بعد العثور عليها بجوار مقابر منطقة العساسيف خلال أعمال الحفائر، علي أن يتم تحديد موعد للإعلان عن هذا الكشف الكبير في مؤتمر صحفي عالمي خلال الأيام المقبلة.

وكانت قد ظهرت يوم الأحد الماضي، وبعد أيام قليلة على إعلان الدكتور زاهى حواس رئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة فى وادى الملوك ووادى القرود غربى محافظة الأقصر، مفاجآت سعيدة للقطاع الأثرى والسياحى فى الأعمال والحفائر التى تجرى فى جبال القرنة غربى المحافظة، حيث عثر رجال البعثة العاملة فى منطقة العسايف على عدد من التوابيت الأثرية الخشبية بأحجام صغيرة.

وقالت مصادر بمنطقة آثار الأقصر لـ"اليوم السابع"، إن عمال الحفائر عثروا فجر يوم الأحد، على عدد من التوابيت فى منطقة العساسيف فى الرديم بجوار مقابر كبار رجال الدولة فى العصور الفرعونية، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى الحال بتلك الواقعة، وجارى إرسال لجنة مختصة من الوزارة والمجلس الأعلى للآثار لفحص التوابيت التى وصل عددها حتى الآن لـ14 تابوت بأشكال وأحجام مختلفة، وأضافت المصادر، أن التوابيت المكتشفة فى منطقة العساسيف عثر عليها العمال فى منطقة بعيدة وخارج المقابر ويرجع أنها تم إلقاؤها خارج المقابر خلال العصور الماضية فى فترة إعادة استغلال مقابر جبانة ذراع أبو النجا والعساسيف فى الأسرات الفرعونية المختلفة.