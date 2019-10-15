أستاذ جامعى يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد حبسه فى دعوى تبديد منقولاتها

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وادعى فيها قيامها بطرده من مسكن الزوجية، وحبسه بدعوى تبديد منقولاتها، وحرمانه من رؤية طفلته، بعد حياة زوجية دامت 3 سنوات.

وتابع الأستاذ الجامعى علي.ع.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تزوجتها عن حب بعد أن تعرفت عليها بالجامعة أثناء دراستها، وعشنا 3 سنوات كنت نعم الزوج بشهادة أهلها، لم أقصر فى حقها وطفلتى، فكنت أوفر لها المستوى المعيشى اللائق، وضيعت كل مدخراتى من أجل راحتها، ولكنها كانت مريضة بالغيرة والشك".

وأكمل: بالرغم من تحملى تصرفاتها الجنونية، كانت تسوء فى معاملتها لى وألفاظها، ويزداد عنفها ضدى، وذهبت وادعت ضدى باتهامات كيديه وبلاغات بقسم الشرطة، بتبديد منقولاتها التى أشتريتها من مالى، ثم طردتنى للشارع.

وتابع الزوج: "تربصت بى لتنتقم منى، دون أن يحدث بيننا أى خلافات تذكر، لتعيش حياة جديدة، واستولت على منزلى، وحرمتنى منذ عامين من رؤية ابنتى، وتركتنى أعيش فى دوامة بسبب ملاحقتها لى بعشرات القضايا ".

ويؤكد: "اكتشفت أنها تزوجتنى من أجل المستوى الاجتماعى الذى أعيش به، فكانت تعاملنى كبنك تسحب بغير حساب، وتتركنى كالمجنون لأوفر لها مصادر دخل أخرى".