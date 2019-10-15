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أبو الغيط: 500 ألف قتيل سورى منذ اندلاع الأزمة حتى الآن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:36 م
أبو الغيط: 500 ألف قتيل سورى منذ اندلاع الأزمة حتى الآن أحمد أبو الغيط
كتب عامر مصطفى

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أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا أحد ينكر حقيقة عبور عناصر إرهابية من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا وبلدان عربية عبر الحدود التركية، موضحًا أن تركيا لم تمتنع عن تشجيع العناصر الإرهابية بالدخول إلى الأراضي التركية للمرور إلى سوريا.
 
وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن تركيا الآن تتهم الدول العربية التي تتصدى لعملها العسكري في سوريا بأنهم يؤيدون الإرهاب، وكأن تركيا لا تسأل عن الذين عبروا حدودها إلى سوريا خلال ثماني سنوات، وهناك وزير تركي سابق أكد أن تركيا أخطأت في ذلك.
 
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن القوى الغربية تُسأل كثيرا في مسألة عدم فهمها للأوضاع، ورغبتها في بناء المجتمعات العربية حول مفاهيم من الصعب تنفيذها في الوقت الحالي، مضيفًا: "حينما يموت 500 ألف سوري على الأقل وحينما ينزح ما يقرب من 10 ملايين، ويتجه 4 ملايين إلى اللجوء، فهذا هو التدمير".

أحمد أبو الغيط

الازمة السورية

لاجئو سوريا

الاراضى السورية

شمال سوريا

العدوان التركي

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