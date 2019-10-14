‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف فى المدارس الحكومية والخاصة، لتوفير معلمين لسد العجز فى التخصصات المطلوبة بالمدارس.
"اليوم السابع" يقدم فى 8 معلومات أهداف البوابة الإلكترونية للتوظيف فى السطور التالية:ــ
- أكبر بوابة إلكترونية لتوظيف المعلمين عربيا حسب احتياجات المدارس الخاصة والحكومية.
- يتم فيها تسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة.
- تتماشى البوابة مع سياسة التحول الرقمى، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات على الوظائف والإجراءات الحكومية.
- تقضى على فكرة الوساطة والمحسوبية فكل الإجراءات تتم إلكترونيا.
- تتضمن الشروط والمعايير اللازم توافرها فى المتقدم.
- تمثل البوابة قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة
- تعتبر البوابة الإلكترونية للتوظيف فرصة أمام الخريجين لمحاربة البطالة
- توفر الوقت والجهد للوزارة، لأن المتقدم سيكون جاهزا وبياناته محفوظة على السيستم الإلكترونى.
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