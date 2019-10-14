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‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:00 ص
‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف فى المدارس الحكومية والخاصة، لتوفير معلمين لسد العجز فى التخصصات المطلوبة بالمدارس.

"اليوم السابع" يقدم فى 8 معلومات أهداف البوابة الإلكترونية للتوظيف فى السطور التالية:ــ

 - أكبر بوابة إلكترونية لتوظيف المعلمين عربيا حسب احتياجات المدارس الخاصة والحكومية.

 - يتم فيها تسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة.

 - تتماشى البوابة مع سياسة التحول الرقمى، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات على الوظائف والإجراءات الحكومية.

-  تقضى على فكرة الوساطة والمحسوبية فكل الإجراءات تتم إلكترونيا.

- تتضمن الشروط والمعايير اللازم توافرها فى المتقدم.

 - تمثل البوابة قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة

 - تعتبر البوابة الإلكترونية للتوظيف فرصة أمام الخريجين لمحاربة البطالة

 - توفر الوقت والجهد للوزارة، لأن المتقدم سيكون جاهزا وبياناته محفوظة على السيستم الإلكترونى.


المعلمين

مسابقة المعلمين 2020

مسابقة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة

اليوم السابع بلس

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