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ولى العهد السعودى: تعاون السعودية وروسيا فى الطاقة يحقق الاستقرار

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:42 م
ولى العهد السعودى: تعاون السعودية وروسيا فى الطاقة يحقق الاستقرار ولى العهد السعودى وبوتين
أ ش أ

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 قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.
 
وأعرب ولي العهد السعودي - في كلمة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين - عن تقدير بلاده لدعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي، موضحًا أن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.
 
من جهته.. قال الرئيس الروسي: "إنه تم إنجاز آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية"، مضيفًا أن موسكو والرياض يسعيان لحل المشكلات في المنطقة والعالم.
 
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل، في وقت سابق اليوم بقصر اليمامة في الرياض، الرئيس الروسي، واصفًا زيارة بوتين بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

محمد بن سلمان

السعودية

الطاقة

الاستثمارات

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