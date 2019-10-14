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وزير خارجية روسيا يعترف بدخوله عالم الدبلوماسية بالصدفة..والسبب والدته

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:59 م
وزير خارجية روسيا يعترف بدخوله عالم الدبلوماسية بالصدفة..والسبب والدته وزير الخارجية الروسى لافروف
وكالات

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 أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه في وقت ما دخل معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عن طريق الصدفة، وفي الواقع كان يريد أن يدخل معهد موسكو للفيزياء الهندسية.
 
وقال لافروف في فيلم وثائقي على القناة الأولى الروسية، مكرس للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ، التابع لوزارة الخارجية الروسية : "لقد قدمت أوراقي إلى معهد موسكو للفيزياء الهندسية، لكن أمي قالت، إذا أردت دخول معهد موسكو للفيزياء الهندسية، فادخله، ولكن في معهد موسكو للفيزياء الهندسية، كما هو الحال في معظم الجامعات الأخرى، يكون الامتحان في 1 أغسطس، أما في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية- 1 يوليو،  ماذا يكلفك؟ هذا لن يغير مهنتك، نيتك في دخول معهد موسكو للفيزياء الهندسية، جرب نفسك في هذا أيضا، ستعرف نفسك من جوانب مختلفة".
 
وهكذا، دخل وزير المستقبل إلى معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، فقط لأن الامتحان كان قبل ولم يرغب في الذهاب إلى الامتحان الآخر.

 


وزير الخارجية الروسي

سيرجي لافروف

معهد موسكو الحكومى

معهد موسكو للفيزياء

وزير خارجية روسيا

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