الرئيسية أخبار عاجلة وزير الدفاع الأمريكى: الناتو يعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراءات ضد تركيا الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:07 م الأوضاع فى سوريا - أرشيفية كتب أحمد عرفة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى خبر عاجل، منذ قليل، أن وزير الدفاع الأمريكي قال إن "الناتو" سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الهجوم التركي أدى إلى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم داعش. امريكا سوريا اردوغان الغزو التركى لسوريا الناتو مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزير الدفاع الأمريكى: توغل تركيا فى سوريا تسبب فى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من داعش الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:02 م "الديكتاتور العثمانى" على حافة هاوية العقوبات الاقتصادية.. واشنطن تدرس "الرد بقسوة" على أنقرة بعد عدوانها على سوريا.. تقارير: قادرة على تدمير اقتصاد تركيا.. ووزير الخزانة الأمريكى: جاهزون لإقرارها فى أى لحظة الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:00 م واشنطن تتدخل بقوة لمواجهة العدوان التركى على سوريا.. ترامب يعلن وقف وزارة التجارة الأمريكية مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع أنقرة.. رئيس الأغلبية بمجلس الشيوخ يخطط للقاء ترامب لبحث الأزمة السورية الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:57 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2" حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72% 4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019 السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة المزيد من Trending Plus
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