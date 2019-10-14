ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك .
اليوم السابع ينشر تقريرا عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية فى نقاط محددة .
- طرح الطماطام بسعر 5.5 جنيه للكيلو.. والبطاطس بـ7 جنيهات والبصل بـ5 جنيهات.
- طرح الكوسة بـ7.5 جنيه للكيلو والجزر بـ6 جنيهات والخيار بـ5 جنيهات.
- البذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه للكيلو.. والليمون 12.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 17.5 جنيه للكيلو.
- البرتقال أبو سرة 6.25 جنيه والقرنبيط الواحدة 8.5 جنيه.
- العنب الأحمر بـ12 جنيها والجوافة 7.5 جنيه.
- التين البرشومى بـ 15جنيها والبلح الرملى 10 جنيهات للطبق وزن 800 جرام
- المانجو العويس بـ 32 جنيها والموز البلدى بـ16 جنيها
- التفاح الإيطالى الأخضر 22.5 جنيه والبرقوق المستورد 24 جنيها.
- التفاح الأحمر السكرى بـ25 جنيها والفلفل الألوان 19 جنيها.
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