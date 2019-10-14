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موسكو تنفى مزاعم "نيويورك تايمز" عن قصف القوات الروسية لمستشفيات سورية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:23 م
موسكو تنفى مزاعم "نيويورك تايمز" عن قصف القوات الروسية لمستشفيات سورية المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف
أ ش أ

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نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، مزاعم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن قصف القوات الجوية الروسية لمستشفيات سورية .
 
وقال كوناشينكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين، "اطَلعت وزارة الدفاع الروسية بنفسها على ما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية ومزاعمها عن قصف المقاتلات الروسية المستشفيات السورية.. أود أولا أن أعرب عن أسفى لوقوع صحيفة جادة ضحية لتلاعب الإرهابيين والاستخبارات البريطانية".
 
وأضاف، أنه "لا يتم نقل إحداثيات الأهداف لقائدى القاذفات الروسية عن طريق رسائل صوتية مفتوحة.. ولذلك، فإن جميع "الأدلة" المزعومة التى قدمتها صحيفة (نيويورك تايمز) لا تساوى ثمن الورق الذى طُبعت عليه".
 

روسيا

موسكو

القوات الروسيه

سوريا

المستشفيات السوريه

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