موجز المحافظات.. الأمن يعيد نجل برلمانى بعد اختطافه بالمنوفية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

الأمن يعيد نجل برلمانى بعد اختطافه بالمنوفية



النائب صابر عبد القوى عن دائرة أشمون

طالب حاول ذبح زميله لخلاف على كيس عصير فى دمياط



مشاجرة - أرشيفية

ضبط صاحب محل متهم بهتك عرض طفلة بالقليوبية



اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية

إخماد حريق محدود بصيدلية مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف





تحديد جلسة الاستئناف لمحاكمة الجدة المتهمة بتعذيب أمانى السبت المقبل





" أمن أسيوط" يضبط عامل بحوزته 57 قطعة أثر متنوعة بقصد الإتجار

المتهم

صور.. محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالات بمعركة المنصورة بالقاعدة الجوية





صور.. محافظ الغربية يتفقد غرف كاميرات مراقبة مسجد السيد البدوى



اللواء هشام السعيد محافظ الغربية

محافظ أسوان يستقبل وفد وزارة الخارجية استعداداً لتنظيم منتدى للسلام والتنمية





رئيس جامعة بنى سويف يطلق مبادرة لتدشين أول أكاديمية لإعداد حكام كرة قدم