موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بسقوط أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجة البحرى والقاهرة حار جنوبا لطيف ليلا.

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إرسال جلد الفيلة نعيمة بحديقة حيوان الجيزة بعد نفوقها الأسبوع الماضى، إلى مدابغ الروبيكى لدبغها واستكمال مراحل تحنيطها وعرضها بالمتحف الحيوانى داخل الحديقة.

أكدت استراليا أن تركيا وحدها هى المسئولة عن هروب مقاتلى داعش من السجون فى سوريا، وتتحمل مسئولية الكارثة الإنسانية التى تحدث نتيجة لعدوانها على شمال البلاد.

اعتادت قناة الجزيرة القطرية على استغلال كافة الأحداث لترويج الشائعات والأكاذيب والإساءة لمصر، وهو ما شاهدناه بوضوح شديد فى حادثة مقتل محمود البنا شهيد الشهامة، حيث استغلت القناة القطرية الفيديوهات والصور المتداولة للمشاركين فى الجنازة وزعمت أنها وقفة لبعض الأشخاص فى وصلة تحريض جديدة ضد مصر.

أكدت مصادر بوزارة الطيران المدنى أنه تم إيقاف الطيار ومساعده فى الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات.

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات المصرية، والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة، لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات، والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة .

توقعت صحيفة سيدنى مورنينج هيرالد الاسترالية فى تقرير لها الإثنين، اقتراب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من فرض عقوبات اقتصادية على النظام التركى، رداً على العدوان الذى شنه على الشمال السورى، قبل ما يقرب من أسبوع، والذى خلف وراءه مئات الشهداء والمصابين وآلاف النازحين.

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، جزء من وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية.

أعلنت الأكاديمية السويدية قبل قليل، عن منح الفرنسية استر دوفلو ، ووالهندى ابهيجيت بانرجي ، والأمريكى مايكل كريمر، جائزة نوبل فى الاقتصاد 2019 لعملهم على تخفيض حدة الفقر حول العالم.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً، سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، والذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بالرغم من تباطؤ النمو العالمى، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

ذكر المرصد السوري أن قوات الجيش السورى تنتشر على بعد 6 كم من الحدود التركية، وأن اللواء 93 التابع لقوات النظام ينتشر في عين عيسى شمال الرقة، وفق ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وصل وفد من إداريي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.