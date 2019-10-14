"مصر صاحبة أفضل قصه إصلاح اقتصادى".. اعرف الإشادات الدولية بالتطورات الاقتصادية

كتبت : نورا فخرى

إشادات دولية واسعه بالإقتصاد المصرى في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالم، لاسيما فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية استعرضها التقرير المقدم من حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، لمجلس النواب، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، والمعروض حاليا أمام لجنة خاصة مُشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى في ضوء التقرير الحكومى:

1- صندوق النقد الدولي مايو 2019: جهود الحكومة المصرية قد نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% خلال العام الجارى 2019/2020.

2- الأيكونوميست البريطانية إبريل 2019 : إشادة المجلة بالانتعاش الكبير الذي يشهدة الإقتصاد المصرى وأبرزت وصول نسبة العجز للناتج إلي معدلات يمكن السيطرة عليها.

3- بنك بي إن بي باريبا مايو 2019 : نجحت مصر في تحقيق توازن للاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين، وأن الاصلاحات الاقتصادية والتمويل الخارجي الكبير انقذوا الاقتصاد من وضعه الحرج.

4- وكالة بلومبرج أغسطس 2019 : مصر صاحبة الاقتصاد الاسرع نمواً في الشرق الأوسط والوجهة التي يفضلها مستثمرو الاسواق الناشئة.

5- وكالة بلومبرج أغسطس 2019 : الجنيه المصرى ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم فى 2019 بعد أن كان ثانى أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط فى 2015.

6- بنك مورجان ستانلى أغسطس 2019: مصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى فى الشرق الأوسط وربما كل الأسواق الناشئة.

ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى أعلنها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه بجلسة أمس الأول الثلاثاء، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل ".

وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.

يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.