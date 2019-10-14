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مصرية تطالب طليقها بـ 20 ألف جنيه إسترليني نفقة تعليمية لأطفالهما الثلاثة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:16 ص
مصرية تطالب طليقها بـ 20 ألف جنيه إسترليني نفقة تعليمية لأطفالهما الثلاثة محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام طليقها بدفع مبلغ 20 ألف جنيه استرليني، نفقة مسكن ومصروفات تعليمية لأطفالها الثلاثة خلال إقامتهم فى العاصمة البريطانية لندن، وسداد 3 ألاف استرليني كمتجمد لأجر حضانة عن كل عام من تاريخ طلاقها بـ2014.
 
وأضافت "م.ن"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" تزوجت بمصري مقيم بلندن،  بعد تعارفنا على الأنترنت، وعشت برفقته 9 سنوات بالخارج، حرمت من أهلي بسبب رفضه نزولي اجازات، وتركت عملي من أجله بعد أن خدعني، لأعيش فى عذاب وضرب وذل وإهانة".
 
وتكمل:" اكتشفت مع مرور الوقت كذبه وخيانته لي، وبعدها طلبت الانفصال، وحررنا إتفاق موثق بإلزامه علي الإنفاق علي الأطفال أثناء مكوثنا بلندن حتى ينتظموا بإكمال دراستهم، ولكنه تخلف ورفض منحهم مصروفاتهم التعليمية، ومحاولة إجباري علي التنازل عن حضانتهم، أو نقلهم إلى مدارس بمصر، ورفض أن يعيشوا في المستوي الذى اعتادوا عليه".
 
وأضافت : ساومني كثيراً علي الرجوع إليه، ولكنني رفضت فثار جنونه، وخطفهم ومكثت 6 شهور أحارب لأحصل على حضانتهم مرة أخري، وبدأت مسلسل التنازلات لأعيش وأطفالي فى أمان من بطشه ".
 
واستكملت : نزلت مصر بعد سنوات من منعه لي، ووقفت أحارب من أجل ضمان مستقبل أولادي وتعليم أفضل لهم، بعد أن تنصل من رعايتهم والانفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك العديد والمشاريع داخل مصر وخارجها.

محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

عنف الازواج

قانون الاحوال الشخصيه

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