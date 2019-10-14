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مصرع كهرباء صعقه التيار أثناء العمل بمحول جهد متوسط بالغربية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:00 م
مصرع كهرباء صعقه التيار أثناء العمل بمحول جهد متوسط بالغربية المتوفى
الغربية – عادل ضرة

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لقى فنى بفرع كهرباء قطور بمحافظة الغربية، حتفه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمحول جهد متوسط دون قيام المسئولين بالشركة بفصل التيار الكهربى أثناء عمل الفنى، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بوصول متولى سيد أحمد الخولى فنى جهد منخفض بفرع شركة الكهرباء قطور، جثة هامدة لمستشفى قطور، وتبين من خلال الفحص تكليف الفنى بإجراء اعمال صيانة بمحول جهد متوسط، بناء على تكليف مسئولى الفرع، وفور دخوله للمحول صعقه التيار الكهربى، ولقى حتفه فى الحال، بسبب عدم قيام المسئولين بقطع التيار الكهربى عن المحول أثناء أعمال الإصلاح، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.


مدير امن الغربية

قطور

فرع كهرباء قطور

محول جهد متوسط

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