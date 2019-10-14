مسئول روسى: عدد مسلحى تنظيم القاعدة فى إدلب أكثر من 35 ألف شخص

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كشف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسى يورى كوكوف، عن أن عدد المسلحين الإرهابيين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" فى محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا يصل إلى أكثر من 35 ألف شخص.

وذكر كوكوف، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين، بأن الجماعتين الإرهابيتين، "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقا و"حراس الدين"، والمرتبطتين بالقاعدة، تسيطران على الجزء الأكبر من محافظة إدلب السورية.

وأشار المسئول الروسى، إلى شن المسلحين هجمات إرهابية على مواقع القوات الحكومية السورية خلال شهر سبتمبر الماضى، مما أسفر عن مقتل 150 من عناصر الجيش فى تلك المنطقة.

وكان رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا رافاييل موخيلوف، قد أكد فى وقت سابق سوء الأوضاع فى منطقة خفض التصعيد فى محافظة إدلب الواقعة شمالى سوريا.