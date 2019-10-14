مركز التنبؤ بالرى يتوقع سقوط أمطار اليوم على جنوب سيناء وخليج السويس

كتبت أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من “ 14 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر إلى سقوط أمطار قد تصل إلى 5 مليمتر على جنوب سيناء، وخليج السويس ووسط الصعيد وتقل شدتها على جنوب الصعيد والوادى الجديد.

كما تشير النماذج، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها الى 7 مليمتر على سيناء وخليج السويس ووسط الصعيد والوادى الجديد.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أن أهم أنشطة مركز التنبؤ تتمثل في متابعة وتشغيل نظام استقبال صور الأقمار الصناعية لحساب الأمطار، ومتابعة وتشغيل نماذج التنبؤ بالطقس على مصر وحوض نهر النيل وإصدار النشرات الفنية التي تصف حالة الطقس (خاصة الأمطار) على نهر النيل، وإصدار نشرات فنية لحالة الطقس على بعض دول حوض نهر النيل.

وتابعت: بالإضافة إلى عمل سيناريوهــات تشغـــيـل السد العالى وتشغيل نماذج التغيرات المناخية، وتقدير تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية فى حوض نهر النيل، بجانب إصدار النشرات الدورية، يقوم المركز بإصدار نشرات دورية عن الظواهر الهيدرولوجية والمتيورولوجية على جمهورية مصر العربية وحوض النيل الحالية والمتوقعة لفترة مستقبلية وبدرجة دقة مناسبة، وتحتوى هذه النشرات على عدد من الجداول والمنحنيات والصور الجوية التى تساعد متخذ القرار فى دراسة ومفاضلة البدائل والسيناريوهات المختلفة لإدارة الفيضان، حسب حالته، ومن ثم تحديد قواعد التشغيل المثلى للسد العالى.