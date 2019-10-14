سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مركز التنبؤ بالرى يتوقع سقوط أمطار اليوم على جنوب سيناء وخليج السويس

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:16 ص
مركز التنبؤ بالرى يتوقع سقوط أمطار اليوم على جنوب سيناء وخليج السويس أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من “ 14 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر  إلى سقوط أمطار قد تصل إلى 5 مليمتر على جنوب سيناء، وخليج السويس ووسط الصعيد وتقل شدتها على جنوب الصعيد والوادى الجديد.
 
كما تشير النماذج، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها الى 7 مليمتر على سيناء وخليج السويس ووسط الصعيد والوادى الجديد.
 
أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أن أهم أنشطة مركز التنبؤ تتمثل في متابعة وتشغيل نظام استقبال صور الأقمار الصناعية لحساب الأمطار،  ومتابعة وتشغيل نماذج التنبؤ بالطقس على مصر وحوض نهر النيل وإصدار النشرات الفنية التي تصف حالة الطقس (خاصة الأمطار) على نهر النيل، وإصدار نشرات فنية لحالة الطقس على بعض دول حوض نهر النيل.
 
وتابعت: بالإضافة إلى عمل سيناريوهــات تشغـــيـل السد العالى وتشغيل نماذج التغيرات المناخية، وتقدير تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية فى حوض نهر النيل، بجانب إصدار النشرات الدورية، يقوم المركز بإصدار نشرات دورية عن الظواهر الهيدرولوجية والمتيورولوجية على جمهورية مصر العربية وحوض النيل الحالية والمتوقعة لفترة مستقبلية وبدرجة دقة مناسبة، وتحتوى هذه النشرات على عدد من الجداول والمنحنيات والصور الجوية التى تساعد متخذ القرار فى دراسة ومفاضلة البدائل والسيناريوهات المختلفة لإدارة الفيضان، حسب حالته، ومن ثم تحديد قواعد التشغيل المثلى للسد العالى.
 
 

وزارة الرى

الامطار

مركز التنؤ بالفيضان

امطار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا قد تصل للسيول وتمتد خفيفة للعاصمة

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا قد تصل للسيول وتمتد خفيفة للعاصمة

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة