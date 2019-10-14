"لحل لغز مقتله".. الطب الشرعى يعد تقريرًا بالصفة التشريحية لجثة سائق بولاق

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على تشريح جثة سائق "توك توك" عثر عليه مقتولًا فى منطقة بولاق الدكرور، لكتابة تقرير واف وتسليمه لجهات التحقيقات؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ومن المقرر أن يتضمن تقرير الصفة التشريحية، شرح مفصل للإصابات التى لحقت بالمتهم، الظاهرية والداخلية منها، والأسباب التى أدت إلى وفاته، والأداة التى من المرجح أنه استخدمت فى أحداث الوفاة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بأحد المناطق الخالية من المارة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سائق توك توك، مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الضحية تعرض لسرقة التوك توك الخاص به، وخلال مقاومته للمتهمين، اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتله.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.