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ضمن مبادرة الاتحاد السعودى للإعلام الرياضى ..

كريم عبد السلام يحاضر عن صحافة الموبايل فى " تبوك "

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:40 م
كريم عبد السلام يحاضر عن صحافة الموبايل فى " تبوك " كريم عبد السلام ومجموعة الصحفيين المشاركين فى تبوك

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شارك الكاتب الصحفى والمحاضر كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع فى البرنامج التدريبى لـ " صحافة الموبايل " بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية ، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وتتضمن إطلاق 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنتاج الفني .

كريم عبد السلام ومجموعة الصحفيين المشاركين فى تبوك (5)

كريم عبد السلام فى محاضرة حول صحافة الموبايل بتبوك

وعلى مدى ثلاثة أيام ، قدم كريم عبد السلام مجموعة محاضرات تفاعلية ، حضرها نحو 45 صحفى وصحفية بمنطقة تبوك ، حول تقنيات وتطبيقات صحافة الموبايل وأهم المهارات الواجب على الصحفى الحديث امتلاكها ومنها المهارات الذاتية والمهارات المهنية والمهارات التقنية

كريم عبد السلام ومجموعة الصحفيين المشاركين فى تبوك (1)

جانب من المشاركين ببرنامج صحافة الموبايل فى تبوك

وحظيت هذه الدورة بمشاركة فاعلة من قبل المشاركين والذي وصل عددهم إلى 45 إعلامياً وإعلامية، حيث شهدت الدورة إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، و كيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير الفوتوغرافى  وتصوير الفيديو والمونتاج والبث الحى، بما يسهم في تطوير الإعلام الرياضي والذي يسعى الاتحاد إليه من خلال هذه الدورات التي تقام في مناطق متعددة من المملكة.

كريم عبد السلام ومجموعة الصحفيين المشاركين فى تبوك (2)

الصحفيون المشاركون فى برنامج صحافة الموبايل بمدينة تبوك

يذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى انطلقت الأسبوع الماضي ببرنامجين بالعاصمة الرياض في “صحافة الموبايل”، و “صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي” التابع لمسار الصحافة، وشهد مشاركة ما يقارب 80 إعلامياً من أعضاء الاتحاد.

 
كريم عبد السلام ومجموعة الصحفيين المشاركين فى تبوك (3)
مشاركة واسعة من الصحفيين بتبوك فى برنامج صحافة الموبايل
 
كريم عبد السلام ومجموعة الصحفيين المشاركين فى تبوك (4)
الصحفيات المشاركات فى برنامج صحافة الموبايل بمدينة تبوك
 

صحافة الموبايل

الاتحاد السعودى للاعلام الرياضى

تبوك

كريم عبد السلام

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