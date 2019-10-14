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قائد الشرطة الوطنية الفلبينية يستقيل من منصبه

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:52 ص
قائد الشرطة الوطنية الفلبينية يستقيل من منصبه شرطة الفلبين - صورة أرشيفية
مانيلا /أ ش أ/

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أعلن قائد الشرطة الوطنية الفلبينية اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، وذلك بعد مواجهته مزاعم خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ بشأن تدخله كقائد شرطة إقليمي في عام 2013 لمنع مقاضاة ضباطه بزعم بيعهم كمية هائلة من المخدرات غير قانونية التي استولوا عليها.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن الجنرال أوسكار البايالدي قوله إن وزير الداخلية إدواردو أنو قبل استقالته إلا أنه أصر في الوقت ذاته على براءته حيث أوضح أنه لم يوجه إليه أي تهمة جنائية أو إدارية بسبب المخالفة المزعومة.

وتعد المزاعم التي يواجهها البايالدي هي أحدث حلقة في سلسلة الانتقادات التي تواجهها قوة الشرطة الوطنية في الفلبين والتي تقوم إلى حد كبير بتطبيق حملة القمع الدموية التي شنها الرئيس رودريجو دوترتي بهدف مكافحة المخدرات وأسفرت حتى الآن عن مقتل الآلاف من المشتبه في تورطهم في قضايا المخدرات.

 


الشرطة الوطنية الفلبينية

شرطة الفلبين

مخدرات

وزير الداخلية

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