فيديو.. 5 معلومات عن العلاقات السعودية الروسية.. تعرف عليها

أذاعت فضائية إكسترا نيوز تقريرا بالفيديو يبرز أهم 5 معلومات عن العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية، وذلك فى إطار زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية القائمة حاليا، حيث وصل بوتين أرض السعودية منذ قليل ومن المقرر إنعقاد قمة روسية سعودية بين الملك سلمان والرئيس بوتين.
وتضمن التقرير الذى نشرته فضائية إكسترا نيوز الآتى.
- العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورت خلال العامين الماضيين بعد زيارة العاهل السعودى إلي روسيا
- روسيا تستعد لتوقيع 30 وثيقة مع السعودية من بينها 10 عقود كبرى تزيد قيمتها الإجمالية على مليارى دولار.
- تتركز الاتفاقيات الجديدة فى خدمات حقول النفط والمصافى والنقل الجوي والبحرى.
- الرياض وموسكو لعبتا دورا كبيرا فى اتفاق اوبك لخفض الإنتاج.
- تشكل الرياض وموسكو معظم الطاقة الإنتاجية الاحتياطية من النفط عالميا.
معلومات عن العلاقات السعودية الروسية#eXtranews pic.twitter.com/eIrYrjlPmk— eXtra news (@Extranewstv) October 14, 2019
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