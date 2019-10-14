فيديو.. 5 معلومات عن العلاقات السعودية الروسية.. تعرف عليها

هند المغربى

أذاعت فضائية إكسترا نيوز تقريرا بالفيديو يبرز أهم 5 معلومات عن العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية، وذلك فى إطار زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية القائمة حاليا، حيث وصل بوتين أرض السعودية منذ قليل ومن المقرر إنعقاد قمة روسية سعودية بين الملك سلمان والرئيس بوتين.

وتضمن التقرير الذى نشرته فضائية إكسترا نيوز الآتى.