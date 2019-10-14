فيديو وصور.. أثار حريق كنيسة مارجرجس فى حلون

كتبت جينا وليم

اندلع أمس الأحد، حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس فى حلوان، ولا يوجد خسائر فى الأرواح.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الكنائس فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.



اثار الحريق



اثار الحريق خارج الكنيسة



اثار الحريق على المذبح



اثار حريق الكنيسة



الحريق يقضى على الكنيسة



الكنيسة من الداخل



المذبح من الداخل



كنيسة مارجرجس بعد الحريق