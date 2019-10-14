سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. تعرف على تطورات مشروع المليون ونصف فدان وتحويل الصحراء لأرض خضراء

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:50 م
فيديو.. تعرف على تطورات مشروع المليون ونصف فدان وتحويل الصحراء لأرض خضراء مشروع المليون ونصف فدان
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناولت فضائية إكسترا نيوز، فى تقرير مصور من داخل مشروع المليون ونصف فدان، والذى يقام فى عدد من محافظات الجمهورية، على 3 مراحل، ويؤكد اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الزراعة، وبداية ثورة على الصحراء لتحويلها إلى أرض خضراء.

ويقام المشروع على فى صحراء مصر داخل 8 محافظات، بقيمة تقدر بحوالى 70 مليار جنيه مقسمة على 3 مراحل، ففى المرحلة الأولى 9 مناطق بإجمالى نصف مليون فدان، المرحلة الثانية فى 9 مناطق أخرى بإجمالي 490 ألف فدان، المرحلة الثالثة على مساحة 510 ألف فدان.

 

وفى منطقة المغرة يتم استصلاح حوالى 135 ألف فدان، حيث أن 25% من المشروع مساحة مخصصة لصغار المزارعين، ومشروع المليون ونصف فدان يوفر حوالي 3 مليون فرصة عمل.


مشروع المليون ونصف فدان

المليون فدان

استصلاح الاراضى

الزراعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة