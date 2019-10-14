سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. تسريب صوتى لأردوغان يتآمر فيه على محافظ إزمير

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:31 م
فيديو.. تسريب صوتى لأردوغان يتآمر فيه على محافظ إزمير تسريب صوتى لأردوغان
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أذاعت قناة "إكسترا نيوز" تسريب صوتى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع رجل الإعمال التركى مصطفى  توبباش يتأمر فيه على محافظ إزمير لمنع هدم فيلا له.

ويظهر التسريب الذى أذاعته قناة "إكسترا نيوز" تأمر أردوغان على محافظ أزمير لمنع هدم فيلا له، حيث قال أردوغان خلال حديثة هاتفيا مع رجل الأعمال: "إذا أعطيت تليفونا لمحافظ إزمير.. ستجده يفعل شيئا متعلقا بنا" ليرد عليه رجل الأعمال: "ماذا يفعل".

وتحدث أردوغان قائلاً:" يفعل شيئا كأنه سيهدم الفلل المشيدة من قبل أو ما على ذلك".. وأضاف: "نحن أوصلنا الأمر للمحكمة وراجعناها فى التحويل من الدرجة الأولى للدرجة الثالثة، وهناك لا توجد أشياء من الدرجة الأولى، أى أنه لا يوجد آثر تاريخى هناك".


أردوغان

محافظ أزمير

العدوان التركى

تركيا

الرئيس التركى

إكسترا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نشأت الديهى يفضح مخطط أردوغان فى المنطقة ويصفه بالممثل الأعظم للشيطان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:50 م

نشأت الديهى: أردوغان يمارس كبراً يخرجه من الملة ولا يمت للإنسانية بصلة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:52 م

حزب الحرية المصرى: غزو أردوغان لسوريا وصمة عار فى جبين العالم

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:45 م

فيديو.. سوريات يرفعن راية التحدى ضد آلة الإجرام التركية.. سيدة تصرخ فى وجه العدوان: "ما راح نطلع من أرضنا".. وأخرى بعد مقتل طفلتها: "ماذا يريد أردوغان منا؟".. ومقتل هفرين خلف يكشف الوجه القبيح لأردوغان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:00 م

نائب تركى يفضح جرائم أردوغان بقلب برلمان تركيا: "أنتم من يقتل المدنيين"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:45 م

المعارضة تتهم أردوغان بدس عناصر استخباراتية بين صفوفها لتفتيت تحالفها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة