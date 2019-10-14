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فيديو.. إعلان نقباء الأطباء الفائزين بانتخابات التجديد النصفى فى المحافظات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:41 م
فيديو.. إعلان نقباء الأطباء الفائزين بانتخابات التجديد النصفى فى المحافظات مؤتمر صحفى لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتور نجوى الشافعى، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن نتائج فرز الأصوات المشاركة فى عمليات التصويت، أوضحت فوز كل من: الدكتور شيرين غلاب نقيبا للقاهرة، الدكتور أيمن سالم نقيبا للشرقية، الدكتور ناصر زغلول نقيبا للمنيا، الدكتور هشام صبحى نقيبا للغربية، الدكتور محمد منيسى نقيبا للبحيرة، الدكتور أشرف سعد نقيبا للأسكندرية، الدكتور أحمد حسانين نقيبا للجيزة.

وأضافت الشافعى، خلال مؤتمر صحفى عقدته نقابة الأطباء لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى،: وفى سوهاج فاز الدكتور محمود فهمى منصور بمقعد النقيب، والدكتور محمد الشربينى نقيبا لدمياط، والدكتور ممدوح راغب نقيبا للفيوم، والدكتور أسامة الشحات نقيبا للدقهلية، والدكتور حسين ندا نقيبا للمنوفية، والدكتور ضياء عبد الحميد نقيبا لأسيوط، والدكتور أحمد سعيد عثمان نقيبا للقليوبية، والدكتور مصطفى هارون نقيبا لبنى سويف، والدكتور أيمن خضارى إسماعيل نقيبا لقنا.

وتابعت: الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيبا لكفر الشيخ، والدكتور سعيد الشربينى نقيبا للإسماعيلية، والدكتور تامر البوهى نقيبا للسويس، والدكتور مصطفى السعيد نقيبا بورسعيد، والدكتور عبد الحكيم سليم نقيبا للأقصر، والدكتور أحمد عبد المالك نقيبا للبحر الأحمر، والدكتور أحمد السوهاجى نقيبا لمطروح، والدكتور منصور محمد كباش نقيبا لأسوان، والدكتور أحمد صالح نقيبا للوادى الجديد، والدكتور عبد العاطى سليمان نقيبا لشمال سيناء، والدكتور محمد وائل نقيبا لجنوب سيناء.

 


نقابة الاطباء

نقيب الاطباء

نتائج انتخابات الاطباء

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