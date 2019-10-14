فوز كلية الإعلام بالمركز الأول فى المهرجان السينمائى للأفلام القصيرة

بنى سويف - هانى فتحى

أعرب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن سعادته بفوز كلية الإعلام بالمركز الأول فى المهرجان السينمائى لدول البحر المتوسط بالإسكندرية فى مجال الأفلام القصيرة، حيث أن كلية الإعلام هى الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية الفائزة فى المهرجان.

كما أشاد بفكرة الفيلم "توشيرت" الفائز بالمركز الأول والذى يوجه الإنتباه لجمال طبيعة أرض الفيروز سيناء، مما يعمق معانى الانتماء داخل الشباب فهى أرض المعارك، وأرض الأبطال، وأرض الانتصارات.

وأكد دكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، اهتمام الكلية بتنمية مواهب الطلاب وإبدعاتهم، من خلال تنظيم أنشطة فنية وثقافية لكل الأقسام، وكل هذا يأتى فى أطار دعم الدكتور منصور للكلية، وتوفير كل ما من شأنه يساعد على تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالتدريبات العملية التى تنعكس على الجوانب المهارية للطلاب.

الفيلم من أشراف الدكتور عمرو عبد الحميد وتسلم الجائزة الدكتور أحمد عطية مدرس الصحافة المساعد بالكلية، ومخرج الفيلم الطالب عامر أبو حسيبة.

وأعرب عامر مخرج الفيلم عن بالغ سعادته بالجائزة، مؤكداً أن مهرجان الإسكندرية هو مجرد البداية كأول محطة فى رحله توشريت.

ووجه الشكر للدكتور عمرو عبد الحميد المشرف على العمل الذى ذلل أمامه هو وفريق العمل تحديات كتير واجهتهم أثناء مرحله التنفيذ، كما وجه الشكر لكل فريق العمل الأبطال الحقيقيين وراء إنجاز المهمه بنجاح.

جدير بالذكر أن ختام فعاليات المهرجان كانت برئاسة الناقد الأمير أباظة، فى مسرح سيد درويش بدار الأوبرا، بحضور عدد من نجوم مصر والوطن العربى