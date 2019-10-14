سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فوز كلية الإعلام بالمركز الأول فى المهرجان السينمائى للأفلام القصيرة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:08 ص
فوز كلية الإعلام بالمركز الأول فى المهرجان السينمائى للأفلام القصيرة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن سعادته بفوز كلية الإعلام بالمركز الأول فى المهرجان السينمائى لدول البحر المتوسط بالإسكندرية فى مجال الأفلام القصيرة، حيث أن كلية الإعلام هى الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية الفائزة فى المهرجان.

كما أشاد بفكرة الفيلم "توشيرت" الفائز بالمركز الأول والذى يوجه الإنتباه لجمال طبيعة أرض الفيروز سيناء، مما يعمق معانى الانتماء داخل الشباب فهى أرض المعارك، وأرض الأبطال، وأرض الانتصارات.

وأكد دكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، اهتمام الكلية بتنمية مواهب الطلاب وإبدعاتهم، من خلال تنظيم أنشطة فنية وثقافية لكل الأقسام، وكل هذا يأتى فى أطار دعم الدكتور منصور للكلية، وتوفير كل ما من شأنه يساعد على تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالتدريبات العملية التى تنعكس على الجوانب المهارية للطلاب.

الفيلم من أشراف الدكتور عمرو عبد الحميد وتسلم الجائزة الدكتور أحمد عطية مدرس الصحافة المساعد بالكلية، ومخرج الفيلم الطالب عامر أبو حسيبة.

وأعرب عامر مخرج الفيلم عن بالغ سعادته بالجائزة، مؤكداً أن مهرجان الإسكندرية هو مجرد البداية كأول محطة فى رحله توشريت.

ووجه الشكر للدكتور عمرو عبد الحميد المشرف على العمل الذى ذلل أمامه هو وفريق العمل تحديات كتير واجهتهم أثناء مرحله التنفيذ، كما وجه الشكر لكل فريق العمل الأبطال الحقيقيين وراء إنجاز المهمه بنجاح.

جدير بالذكر أن ختام فعاليات المهرجان كانت برئاسة الناقد الأمير أباظة، فى مسرح سيد درويش بدار الأوبرا، بحضور عدد من نجوم مصر والوطن العربى

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

كلية الاعلام

اعلام بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنى سويف باستقبال لجنة تقييم أفضل جامعة: نمضى نحو التحول الرقمى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:43 م

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل مديرة برنامج تشيفنيج بالسفارة البريطانية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:08 م

رئيس جامعة بنى سويف: حريق مستشفى الجامعة اندلع بمخزن للأشياء القديمة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:35 ص

السيطرة على حريق مستشفى جامعة بنى سويف.. ولا خسائر فى الأرواح

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:52 م

رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

‫فيديو معلوماتى.. أهم 8 معلومات عن البوابة الإلكترونية للتوظيف فى التعليم

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

موقع أجنبى يسخر من خصلة شعر بيضاء على لوحة فان جوج فى متحف بـ نيويورك

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا كلها تقف ضد العدوان التركى على سوريا

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

"السفاح التركى ينقذ الدواعش".. غزو أردوغان لسوريا يحرر عناصر داعش من السجون .. قوات سوريا الديمقراطية تكشف مساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابى.. وتؤكد: هربوا من مخيم عين عيسى ورئيس تركيا يستعين بهم لمواصلة عدوانه

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى"

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

س و ج ..كل ما تريد معرفته عن إتفاق امريكا والصين بشأن الحرب التجارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة