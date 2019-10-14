غداً.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات.

وأكد بيان من محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها غدا الثلاثاء، الحرفيين، والمناطق المحيطة بها، وذلك بدأ من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً

كما أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى عن منطقة التلفزيون، ومنطقة استوب شوب، وشارع الاستاد، بعد غدا ًً الاربعاء.

وضمن الخطة المتبعة لصيانة المحولات الدورية صيانة المحولات بالغردقة، وسيتم فصل التيار الكهربائى عن تقسيم الأحياء يوم الخميس المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .