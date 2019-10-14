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عمال الإنقاذ اليابانيون يبحثون عن ناجين فى مياه موحلة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:41 ص
عمال الإنقاذ اليابانيون يبحثون عن ناجين فى مياه موحلة فيضانات اليابان
رويترز

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سار عمال الإنقاذ فى مياه موحلة وصل ارتفاعها إلى الخصر اليوم الاثنين، بحثا عن ناجين بعدما ضرب اليابان واحد من أسوأ الأعاصير التى اجتاحت البلاد فى التاريخ الحديث مع توقعات باستئناف هطول الأمطار فى وقت لاحق من اليوم.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن ما لا يقل عن ‭ ‬40شخصا قتلوا فى الإعصار الذى ترك مناطق شاسعة من المدن فى وسط وشرق اليابان مغمورة بالمياه مع فقدان ‭16‬ آخرين وإصابة ‭189‬ شخصا.

وضرب الإعصار هاجيبيس الذى يعنى بلغة تجالوج الفلبينية "سريع" جزيرة هونشو الرئيسية فى اليابان يوم السبت وغادر البحر فى وقت مبكر يوم الأحد.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن الكهرباء مازالت مقطوعة عن أكثر من 92 ألف منزل فى وقت مبكر صباح اليوم الاثنين. وانخفض الرقم من 262 ألف منزل منتصف أمس الأحد.

وبحثت جماعات من المنقذين عن ناجين خلال سيرهم فى مياه وصل ارتفاعها إلى الخصر فى ناجانو بوسط اليابان حيث غمر فيضان مياه نهر تشيكوما مساحات من الأراضى.

ومن المتوقع هطول الأمطار فى وقت لاحق من اليوم على وسط وشرق اليابان حيث أصبحت الأراضى رخوة بسبب المستوى القياسى لهطول الأمطار جراء الإعصار مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

 


اليابان

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