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الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:01 م
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عشاق تناول القهوة لديهم فرص للتخلص من الدهون المتراكمة وضبط الأنسولين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:00 ص
عشاق تناول القهوة لديهم فرص للتخلص من الدهون المتراكمة وضبط الأنسولين شرب القهوة - صورة ارشيفية
أ ش أ

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 أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن الاستعانة بمستخلصات حبوب القهوة يمكن أن تساعد في تقليل الإلتهابات الناجمة عن تراكم الدهون في الخلايا، وتحسين امتصاص الجلوكوز وحساسية الإنسولين.

وتوصل باحثون في علوم التغذية البشرية في جامعة " ألينوي" الأمريكية، إلى مركبات الفينول التي تقاوم الإلتهاب – حمض البروتوكاتيك وحمض الغال – والتي توجد في قشر حبوب البن.

وقالت الدكتورة " إلفيرا جوناليس دى ميخيا"، أستاذ علوم الأغذية فى الجامعة :" هذه المادة من حبوب القهوة مثيرة للاهتمام بشكل أساسي بسبب تركيبتها ،لقد ثبت أنها غير سامة، وهذه الفينولات لها قدرة عالية على مقاومة الأكسدة".

وأشارت إلى أنه عندما تم معالجة الخلايا الدهنية من الفئران بمستخلصات مائية من جلود حبوب القهوة ، قلّلت المركبات الفينولية الالتهاب الناجم عن الدهون في الخلايا وحسّنت امتصاص الجلوكوز وحساسية الأنسولين.

 


القهوة

حساسية الأنسولين

امتصاص الجلوكوز

تراكم الدهون

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