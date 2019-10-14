طرح لحوم سودانية طازجة لـ30 ذبيحة يوميا بـ85 جنيها للكيلو فى مجمعات الوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

تطرح مجمعات الشركة المصرية لتجارة الجملة بالوجه القبلى، إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية" بوزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم طازجة سودانية بكمية تتراوح من 25 إلى 30 رأس ماشية يوميًا بسعر 85 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح اللحوم الطازجة البلدية فى الوجه القبلى بجانب طرح اللحوم والدواجن المجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين أول بأول.

كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بطرح السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت فى كافة المحافظات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت بدء وصول كميات زيت الطعام المتعاقد عليها ضمن المناقصة رقم 4 التى طرحتها هيئة السلع التموينية الشهر الماضى لشراء 112 ألف طن زيت على دفعتين اعتبارًا من الخميس الماضى، على أن تصل الدفعة الثانية من يوم 26 أكتوبر حتى يوم 10 نوفمبر المقبل لطرحة على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، فى إطار تعزيز المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية أولاً بأول.