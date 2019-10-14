ضبط 9 متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش وأسلحة نارية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، بتوجيهات من اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، القبض على 9 متهمين بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 9 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرامات، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 250 جراما.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 756 حكما، وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 17 قضية تموينية، وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 565 مخالفة مرورية متنوعة.