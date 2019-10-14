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ضبط 2 طن أسماك ولحوم ودواجن فاسده ورفع 40 طن قمامة بكفر الشيخ

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:01 م
ضبط 2 طن أسماك ولحوم ودواجن فاسده ورفع 40 طن قمامة بكفر الشيخ رفع القمامة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن حملات الطب البيطري بقرى ومدن المحافظة تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل،مدير عام الطب البيطري تمكنت من ضبط طن و223 كيلو أسماك ولحوم ودواجن غير صالحه للاستخدام الأدمي، وتحررت لمحاضر اللازمة، وتم إعدام تلك الكميات.

وأضاف المحافظ، فى بيان أنه قدم شكره لمدير عام الطب البيطري، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة، على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة استمرار الحملات وضبط المخالفين ، وفرض سيادة القانون.

وفى جانب آخر، قال محافظ كفر الشيخ إن "حملة قرية نظيفة " بقرية العجوزين، وتوابعها بالبياض أبو مندور التابعين لمركز دسوق ،تمكنت من  رفع 40 طن قمامة، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة بقرية العجوزين بطريق دسوق كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، شملت الحملة أعمال النظافة ودهان أعمدة الإنارة، وجذوع الأشجار، ورفع كفاءة الإنارة العامة ،وبدأت الحملة بقرية سنهور المدينة، وقرية العجوزين، وقرية أبو مندور وكفر مجر، وقرية كنيسة الصرادوسى ولاصيفر البلد، وسنهور مرة أخرى، وأبو مندور المندورة وكفرالعرب، باستخدام معدات مجلس امينة دسوق.

 

 

قمامة (1)
قمامة (1)

 

قمامة (2)
قمامة (2)

 


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