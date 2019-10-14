ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج اللحوم المصنعة، وبحوزته 520 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط صاحب مصنع لإنتاج اللحوم المصنعة، في حيازة كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وضبط بحوزته 520 كيلو من اللحوم المفرومة، ومصنعات اللحوم، والسجق الشرقي، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.