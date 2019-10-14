صور.. "ضحك ومتعة وسيلفى" على متن رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ابتسامة وضحكة وسيلفى، أبرز المشاهد التى تسيطر على رحلات السائحين الأجانب فى سماء محافظة الأقصر، وذلك خلال استقلالهم البالونات الطائرة للتحليق فى قلب السماء، والاستمتاع بسحر وجمال مدينة الآثار الأولى فى العالم من السماء، حيث تشهد حركة البالون الطائر حالة من الزخم السياحى، قبيل أيام من الانطلاقه الرسمية للموسم السياحي الشتوى 2019/2020.

ومع عودة رحلات البالون الطائر بالتعليمات الجديدة بعد أزمة توقفها لفترة طويلة الأسابيع الماضية، شهدت سماء الأقصر تحليق يومي مميز وناجح للبالونات في قلب السماء، حيث أنه خلال الـ48 ساعة الماضية فقط حلقت في سماء محافظة الأقصر، 41 رحلة بالون طائر من أرض المطار بالبر الغربي، أقلت على متنها 890 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام، وتخرج تلك الرحلات بأوامر وتعليمات مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدني، بعد التأكد من ملاءمة الطقس لتحليق البالونات دون أية أزمات.

ويقول مصطفى الدنيا أحد العاملين بالبالون الطائر، أن كافة الرحلات تخرج فجراً بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية، وذلك للمساهمة في تقديم حالة من المتعة والسعادة بين السائحين المحبين لتلك الرياضة للمغامرة فى التحليق بالسماء ومشاهدة سحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى والشرقى من الأعمال.

ويضيف إبن مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن البالون الطائر يعتبر نمط سياحى تتفرد به مدينة الأقصر، ويمثل أهمية كبيرة لقطاع السياحة بالمحافظة، ويرفع من مستوى العائدات السياحية، كما يوفر المئات من فرص العمل لشباب الأقصر، حيث أنه مع عودة الرحلات خلال الفترة الماضية قامت شركات البالون بالأقصر باتخاذ مزيد من التدابير التى تهدف لتحقيق مزيد من الحماية والأمان فى تلك الرحلات التى تنطلق كل يوم حاملة السياح فى جولة فوق معالم البر الغربى لمدينة الأقصر.



































































































