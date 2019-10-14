صور.. "زينب" سيناوية تبدع فى تسويق تراث سيناء القديم من المنسوجات

شمال سيناء - محمد حسين

نجحت بنت سيناء زينب العبادى فى تسويق منتجات من المنسوجات والأثواب المطرزة من تراث بدو سيناء القديم، والدفع بهذه المنتجات فى المعارض المختلفة لتبرز وجه سيناء، وتحقق استفادة بإحياء مصنوعات وحرف قديمة، كانت تجيدها سيدات سيناء فى الماضى .

قالت زينب العبادي لـ"اليوم السابع"، إنها من بنات مدينة الشيخ زويد من قرية أبو طويلة، ولها الفخر دومًا أنها تشربت مبكرًا تعلم كثير من أسرار صناعات تراثية قديمة على يد والدتها وجدتها، ثم استطاعت أن تصل للمعارض والمحافل العامة لعرض الإنتاج عن طريق إحدى الجمعيات .

وأشارت بنت مدينة الشيخ زويد بسيناء، إلى أن آخر مشاركة لها كانت فى معرض تراثنا، عن طريق ترشيحها من فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، وخلال مشاركتها أبرزت جانب من إنتاجها فى قريتها، الذى تجوب به المعارض وتشارك به فى كل مكان يسمح لها.

وأوضحت أن مشاركتها فى معرض تراثنا هى للمرة الثانية، والإنتاج الذى عرضته تنوع ما بين الكليم البدوى المصنوع من خيوط وصوف الغنم وأيضًا وبر الإبل، إضافة لمقتنيات تراثية لأشكال أنتيكات مننوعة، كما عرضت الستائر المصنوعة بالطريقة السيناوية من خيوط مجدولة بألوان منوعة زاهية والحقائب النسائية المطرزة والخردوات المنوعة، وخرج الجمل وهو المنتج التراثى القديم الذي كان يستعمل على ظهر الجمل لنقل المؤن حيث تعيد تصنيعية منسوجًا ومجهزًا بأدوات الزينة المختلفة.

وقالت إنها تفتخر انها بدأت حياتها العملية من الصفر من قريتها أبو طويلة حيث كانت أمها وجدتها يحترفن مهارة صناعة المنسوجات التقليدية، وصناعة خرج الجمل، ولَم تيأس أو تتراجع أم تساير عصرها، وهى تحافظ على الحرفة وأدوات تصنيعها وخامتها فى قريتها، وتقوم بتعليم وتدريب فتيات وسيدات من قريتها عليها لتكون هذه المنتجات مصدر دخل لكثير من الأسر، وتقوم بدورها فى التسويق لها فى كل مكان يتاح لها فيه عرض المنتجات