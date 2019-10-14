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صور.. توعية 16 ألف سيدة ورجل ضد الشائعات واستخراج 219 بطاقة بكفر الشيخ

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:46 م
صور.. توعية 16 ألف سيدة ورجل ضد الشائعات واستخراج 219 بطاقة بكفر الشيخ حملة طرق الأبواب
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت عدد من قرى محافظة كفر الشيخ فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدى أمانة"، وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

 وقالت الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى، تمكنا من الوصول إلى 16448 فتاة وسيدة ورجل لتوعيتهن بقرى كفر عسكر ومنية مسير وسنتماى والخضيرى والمرابعين والروضة ومحلة موسى بمركز كفرالشيخ وقرى الكفر الشرقى والمناوفة والحلافى والتفتيش بمركز الحامول وقرى روس الفرخ وحازق وأبوبدوى والناصرية بمركز بيلا بالمحافظة، وتم الاستعانة بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والواعظات والراهبات والمتطوعين مع الفرع.

وأضافت هدى الطنبارى، على هامش الحملة تم تصوير 219 بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات فى قرى محلة موسى والروضة بمركز الشيخ، مؤكدة إننا تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

 

 

حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (1)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (1)

 

حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (2)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (2)

 

حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (3)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (3)

 

حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (4)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (4)

 

حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (5)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (5)

 

حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (6)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (6)

 

حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (7)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (7)

 

حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (8)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ 
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (9)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ 
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (10)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ 
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ (11)
حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ 

كفر الشيخ

المجلس القومي للمرأة

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سيدات

مغتربات

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