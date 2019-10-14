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صحيفة أمريكية: بدء المحادثات مجددا بين واشنطن وطالبان وحديث عن تبادل للسجناء

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:47 م
صحيفة أمريكية: بدء المحادثات مجددا بين واشنطن وطالبان وحديث عن تبادل للسجناء زلماى خليل زاد
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مسئولين من الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية قد بدأوا محادثات تهدف إلى استئناف محادثات السلام التى انهارت الشهر الماضى.

 

وأشارت الصحيفة إلى المبعوث الأمريكى زلماى خليل زاد قد التقى مع طالبان فى وقت سابق هذا الشهر فى باكستان، وناقشوا صفقة محتملة لتبادل السجناء أو الحد من العنف.

 

وكان هذا أول اجتماع يعقده الأمريكيون مع طالبان فى غضون شهر، بحسب ما ذكرت الصحيفة، مضيفة أن خليل زاد التقى أيضا بدبلوماسيين دوليين فى نيويورك أواخر الشهر الماضى تناولت قضايا مماثلة.

 

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن اتفاق السجناء قد يسمح بإطلاق سراح أنس حقانى، العضو بالبارز بشبكة حقانى المرتبطة بطالبان. ويمكن أن تطلق طالبان سراح اتفاق أستاذين جامعيين أحدهما أمريكى والآخر استراليا، واللذين تم احتجازهما أثناء تدريسهما فى الجامعة الأمريكية فى أفغانستان.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى سبتمبر الماضى وقف المحادثات مع طالبان قبل يوم واحد فقط من زيارة كان مخطط لها من قبل بعض مسئولى الحركة للبيت الأبيض، والتى كانت قد أثارت انتقادات كثيرة لتزامنها مع ذكرى أحداث 11 سبتمبر الإرهابية.

 


طالبان

الولايات المتحدة

افغانستان

شبكة حقانى

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