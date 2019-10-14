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سكرتير عام الفيوم يشهد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:55 م
سكرتير عام الفيوم يشهد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين جانب من اللقاء
الفيوم رباب الجالي

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قد اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الفيوم اللقاء الأسبوعى لخدمة  المواطنين  للإستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور إيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، و وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، و ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وممثلين عن مجالس المدن والمديريات الخدمية ومديرى الإدارات بالمحافظة وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء كلف السكرتير العام مسئولى التضامن الإجتماعى بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم الإجتماعية الصعبة، كما وجه بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة، وتوفير أكشاك لبعض الأسر لمساعدتهم على متطلبات الحياة.

كما كلف وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل لتساعدهم على مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة، كما كلف مسئولى الصحة بدراسة عدد من الحالات المرضية ومحاولة تيسير العلاج اللازم لها.

كما أصدر توجيهاته لمسئولى مركز ومدينة الفيوم بالتنسيق بين شركة الكهرباء والمياه بإصدار قرار غلق وقطع مرافق لمخبز يعمل بدون ترخيص بمدينة الفيوم ويسبب الضرر للأهالى، كما كلف مسئولى مركز ومدينة سنورس بدراسة  شكوى عدد من أهالى قرية سنهور القبلية بالتضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة لتعدى على الترعة بالقرية .

 

 


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