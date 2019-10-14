سقوط تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات بالدقهلية

كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى خطف حقائب يد المواطنين بالطريق العام، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنصورة قيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى خطف حقائب يد السيدات والرجال بالطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وقيامهما بارتكاب (14 واقعة سرقة بدائرة القسم) وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.