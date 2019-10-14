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رئيس هيئة الطاقة الذرية: مصر تبادلت الخبرات مع ألمانيا منذ 30 عاما

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:02 م
رئيس هيئة الطاقة الذرية: مصر تبادلت الخبرات مع ألمانيا منذ 30 عاما موتمر"الذرة من اجل السلام"
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه منذ 30 عاما تم توقيع اتفاقيه تعاون بين مصر وألمانيا لتبادل الخبرات والأبحاث ببين البلدين في مجال الطاقة الذرية، مؤكدا أن مصر تطلع لمزيد من التعاون مع ألمانيا فى مجال الطاقة الذرية وعمل تنمية مشتركة مثل محطات سيمنز الألمانية  لتوليد الكهرباء.
 
وأضاف عبد الحميد، خلال موتمر"الذرة من أجل السلام" ، أن رؤية مصر 2030 تهتم بتنويع مصادر الطاقة لاسيما الطاقة النووية، لافتا إلى أن التعاون مع الجانب الألمانى سيساهم بشكل كبير فى استكمال منظومة التنمية فى مجال الطاقة الذرية فى مصر.
 
ويهدف مؤتمر "الذرة من أجل السلام" إلى تنشيط التبادل العلمى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية فى مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وذلك من خلال المنح العلمية وفرص تمويل المشروعات البحثية المختلفة والمقدمة من الجانب الألمانى لشباب الباحثين المصريين فى مختلف التخصصات العلمية لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، كما تأتى أهمية هذا المؤتمر فى بناء كوادر مصرية شابة ذات خبرات علمية وعملية ومدربة على أحدث ما وصل إليه العلم فيما يخص التطبيقات السلمية للطاقة الذرية ومجالاتها التنموية المختلفة لخدمة شعوب المنطقة.
 
جدير بالذكر، أن الهومبولت الألمانية تأسست عام 1953 ويقع المقر الرئيسى والوحيد لها فى مدينة بون الألمانية، ويتم تمويل المؤسسة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمى فى الحكومة الألمانية، وقد حصل أكثر من 29000 باحث على مستوى العالم فى 140 دولة على منح هذه المؤسسة، ومنهم أكثر من 400 باحث مصرى فى جمهورية مصر العربية من جامعات ومراكز بحثية مصرية مختلفة.

 


الكهرباء

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