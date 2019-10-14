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رئيس الوزراء الفلسطينى: نرفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطنى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:15 م
رئيس الوزراء الفلسطينى: نرفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطنى محمد اشتيه
أ ش أ

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رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني .. قائلًا: "من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي إرادتها التجارية والسياسية علينا".
 
وأضاف اشتية - في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، والتي عقدت بمدينة رام الله اليوم الاثنين - : "أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة"، قائلًا: "نحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة".
 
وأوضح أنه تم توجيه وزارة المالية بصرف دفعات مالية منتصف هذا الشهر لسداد مستحقات الموظفين، وجدولة المبالغ المتبقية لصرفها بأقرب وقت ممكن .. معربًا عن شكره لجمهورية مصر العربية ولرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ولجميع الوزراء المصريين على حفاوة استقبال الوفد الوزاري الفلسطيني برئاسته وإنجاح الزيارة وتحقيق أهدافها.
 
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس سيتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .. قائلًا: "نشكر ونقدر دعم المملكة العربية السعودية المتواصل لفلسطين سياسيًا وماديًا ودينيًا واقتصاديًا".
 
وطالب دول العالم بوقفه جدية لمواجهة الاستيطان الاستعماري .. مشيرًا إلى أنه تبين وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد لـ14400 مستعمر جديد خلال عام 2018 ؛ ما يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من 700 ألف مستعمر.
 

محمد اشتية

الاقتصاد الوطني

المملكة العربية السعودية

فلسطين

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