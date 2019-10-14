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رئيس الدستورية: مصر تطبق الدستور شكلا وموضوعا.. ورقابة المحكمة لاحقة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:52 م
رئيس الدستورية: مصر تطبق الدستور شكلا وموضوعا.. ورقابة المحكمة لاحقة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - تصوير عمرو مصطفى

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قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا، وتلتزم به في التشريعات التى تصدرها السلطة التشريعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة لضمان توافقها تلك التشريعات واللوائح مع الدستور.
 
 
وأوضح المستشار سعيد مرعي، أن المبادئ التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا يتم الاعتداد بها مع كل حكم تصدره، أبرزها أن "تنظيم الحقوق والحريات يخضع للسلطة التقديرية للمشرع"، ما يعني أن ما يراه المشرع ملائمًا للحريات وفق مقتضيات الصالح العام والأسس الموضوعية.
 
 
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، والذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
 
 
وأشار المستشار سعيد مرعى، رغم قصر عمر القضاء الدستورى فى مصر منذ عام 1969، فيما يوجد محاكم أطول عمرًا فى مصر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا تمكنت من الوصول إلى ترتيب متقدم على مستوى العالم استنادًا إلى دعم الدولة بمختلف أجهزتها للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب الاستعانة بالأنظمة التكنولوجية لتبويب الأحكام وعرض أحدث أحكامها، فضلًا عن الإثراء الفكري لأعضاء المحكمة.
 
 
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المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا

الدستورية العليا

المحكمة الدستورية

إنشاء القضاء الدستوري

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