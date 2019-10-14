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رئيس الدستورية العليا يشكر السيسي على الدعم الكامل لاحتفالية المحكمة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:23 م
رئيس الدستورية العليا يشكر السيسي على الدعم الكامل لاحتفالية المحكمة المستشار سعيد مرعى - رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم - تصوير عمرو مصطفى

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وجه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم الكامل لاحتفالية المحكمة باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها.

 

وقال المستشار "مرعي" فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، إن المحكمة الدستورية العليا التى أنشئت عام 1969 احتلت مكانة سامية فى وجدان المصريين باعتبارها الملاذ لرد الحقوق.

 

وأضاف رئيس المحكمة أن الدستورية العليا تمارس مهمة الرقابة اللاحقة على التشريعات والقوانين واللوائح بجميع أنواعها، وليس لها حق الرقابة السابقة، موضحا "التطبيق يظهر عيوب القوانين، وبالتالى يمكن الحكم فى مدى دستوريتها".

 

وأوضح المستشار "مرعي" أن حكم المحكمة بعدم دستورية نص قانون أو تشريع يجعله هو والعدم سواء مادام يخالف نص الدستور المصرى.

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رئيس المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

المستشار سعيد مرعي

اليوبيل الذهبي

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