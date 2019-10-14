حسين أبو الغيط وكيلا لطب بنين الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث

كتب لؤى على

أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور حسين أبو الغيط، الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث.

تدرج أبو الغيط فى التعليم الأزهرى، وكان من المتفوقين، حيث حفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، وحصل علي الثانوية الأزهرية وكان ترتيبه السادس على الجمهورية، ثم التحق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بترتيب الرابع على دفعة 1991.

حصل على ماجستير العظام 1996 بتقدير جيد جدا، ثم حصل عل بعثة للحصول على الدكتوراه فى جراحة العمود الفقري من أحد أكبر مراكز العمود الفقري بألمانيا.

شارك وكيل كلية الطب الجديد بالعديد من الأبحاث وإلقاء المحاضرات فى مجال العمود الفقرى فى مصر وألمانيا.

وللعام الرابع علي التوالي أشرف على تنظيم مؤتمر جراحة العمود الفقري بطب الأزهر بمشاركة الجانب الألماني مع اقسام العمود الفقري بالجامعات المصرية.

أشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العظام والعمود الفقري بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.