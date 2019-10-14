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حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة 4 أيام

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:11 م
حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة 4 أيام أموال مشبوهة
كتبت أمنية الموجى

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أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه في أعمال غير مشروعة حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمخدرات، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بالقضية.

 

وكشفت التحريات التى أعدتها الجهات المختصة، بأن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

 

وتابعت التحريات أن المتهم استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجري العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه.


غسيل الأموال

غسل الاموال

غسل 10 ملايين

10 ملايين جنيه

تجارة المخدرات

غسيل اموال المخدرات

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