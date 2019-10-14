جامعة سوهاج تنظم ندوة للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى

سوهاج محمود مقبول

نظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب البشرى بجامعة سوهاج ندوة للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر سرطان الثدى استهدفت طالبات كلية التربية بالجامعة الجديدة، وذلك بمدرج "أ" بمقر الكلية.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إنه يأتى تنظيم تلك الندوة فى إطار دور الجامعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والتى تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية وأحد محاورها الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى.

وقال "عزيز" إن مرض سرطان الثدي، من أكثر الأمراض التى تهدد النساء، وتمثل خطرًا على حياتهن عند اكتشافه، فى أوقات ومراحل متأخرة، مؤكداً على اهمية التوعية بالكشف المبكر حيث تصل نسبة الشفاء الى 98% حال اكتشافه فى المرحلة الأولى من المرض.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان نسبة اصابة السيدات فى مصر بسرطان الثدى تصل إلى 50 فى كل مائة ألف من عدد السكان، مؤكداً على حرص الجامعة على تنظيم العديد من الندوات التوعوية ، من اجل تفعيل دورها فى الحد من مشاكل المجتمع وتقديم يد العون للمواطنين من خلال دورها التوعوى وتقديم الأسس العلمية للمجتمع لما يوجد به من مشكلات.

وقال الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد كلية التربية ان الندوة اشتملت على محاضرات توعية عن مرض سرطان الثدى وكيفية تشخيصه، الأعراض الخاصة بالمرض وطرق الوقاية، وكيفية الفحص الذاتي، حيث حاضر بها كلاً من الدكتور محمد حسن القوصى استاذ الاشعة التشخيصية، والدكتورة سهام ابو كريشة مدرس طب المجتمع ونائب مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب، و الدكتورة شيماء رشدى و الدكتورة ولاء جمال مدرسى الأورام بكلية الطب.

وقال الدكتور اسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشرى لقطاع خدمة المجتمع، ان تلك الندوة تعد اولى الندوات التى تنظمها كلية الطب البشرى فى هذا الصدد حيث سيتم تنظيم الندوة الثانية يوم 29 من شهر اكتوبر الجاري، لتستهدف الفتيات والسيدات منتسبات كليات الطب البشرى والصيدلة والعلوم والتمريض، و تمتد سلسلة الندوات التوعوية لهذا المرض الخطير لتشمل كل كليات الجامعة.

وقال الدكتور عماد صموئيل وهبة وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع، انه شارك فى فعاليات الندوة اكثر من 400 طالبة بكلية التربية حيث اشتملت فعاليات الندوة على تدريب الطالبات عملياً على اجراء الفحص الذاتى إلى جانب عيادة للكشف التى ضمت الدكتورة ولاء جمال، شيماء رشيدي، آية أحمد أطباء بقسم الأورام وذلك للكشف على المشاركات بالندوة.