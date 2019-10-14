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تناول فنجانين من القهوة يوميًا خلال الحمل يعرضك لخطر الإجهاض

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:30 م
تناول فنجانين من القهوة يوميًا خلال الحمل يعرضك لخطر الإجهاض احذرى تناول القهوة اثناء الحمل يعرضك للاجهاض
كتبت أمل علام

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حذرت دراسة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من تناول القهوة أثناء الحمل، وحثتهن  للاستغناء عن الكافيين، حيث وجد العلماء أن الأمهات اللاتي يشربن فنجانين من القهوة يوميًا يواجهن خطرًا أكبر بفقدان طفلهن أى التعرض للإجهاض.


القهوة
القهوة

وقال العلماء إنه يجب على النساء اللاتي يحاولن الحمل، أن يقطعن الكافيين بالكامل لتقليل خطر فقد طفلهن.

أشارت الأبحاث التي أجريت على أكثر من 1200 امرأة إلى أن المستويات المرتفعة من الكافيين تشكل خطراً قبل الحمل وأثناء الحمل.

تناول القهوة اثناء الحمل يعرضك للاجهاض
تناول القهوة اثناء الحمل يعرضك للاجهاض

وقالت إرشادات الصحة العامة فى بريطانياNHS ، إن تناول كوبين من القهوة سريعة التحضير يوميًا آمن، لكن أي شيء آخر قد يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة.

وأوضحت الصحيفة، إن هذا الموضوع محل نقاش كبير، لأن هناك أدلة على أن الكافيين الذي يوجد أيضًا في مشروبات الشاي والطاقة ليس له أي تأثير على الأطفال في الرحم.

لم يتم نشر الدراسة، التي تقودها المعاهد القومية الأمريكية للصحة حتى الآن، ولكن سيتم تقديمها في مؤتمر الجمعية الأمريكية للطب التناسلي (ASRM) في فيلادلفيا.

وأكد الباحثون: "إن أي مستوى من تناول الكافيين أثناء الحمل قد يزيد من خطر فقدان الحمل، وخاصة في فترة الحمل الثمانية الأولى".

تشير النتائج إلى تناول مشروب أو أكثر من الكافيين في اليوم بما في ذلك القهوة، والشاي، أو المشروبات الغازية، يرتبط بخطر فقدان الحمل.

لذلك، خلص الباحثون إلى أن النساء اللاتي يفكرن في الحمل يمكن أن يستفيدن من التخلص من الكافيين بالكامل من نظامهم الغذائي.

وأظهرت النتائج أيضا أن النساء اللاتي تناولن كميات أقل من الكافيين من الحد الأدنى الموصى به يوميا ما زالوا في خطر متزايد.

تناول القهوة اثناء الحمل يعرضك للاجهاض
تناول القهوة اثناء الحمل يعرضك للاجهاض

لم يشرح الباحثون سبب وجود الرابط، لكن آثار الكافيين على الجسم مفهومة جيدًا، فالكافيين منبه، ويمكن أن يزيد من ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، وكلاهما لا ينصح به أثناء الحمل.

توصي إرشادات الصحة العامة البريطانية" NHS   "، بأن لا تشرب النساء الحوامل أكثر من 200 ملج من الكافيين يوميًا، حوالي كوبين من القهوة الفورية وكوب واحد من القهوة المصفاة.

الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب انخفاض الوزن عند الولادة، والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية في وقت لاحق من الحياة، قد يتسبب أيضًا في حدوث إجهاض.

وقال هيو تايلور، نائب رئيس الجمعية الأمريكية: "البيانات حول تناول الكافيين والحمل لا تزال غير حاسمة إلى حد م، وتحتاج إلى المزيد من الدراسات.


الحمل

السيدات الحوامل

تناول القهوة

تناول القهوة اثناء الحمل

القهوة

خطر تناول القهوة اثناء الحمل

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