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تعرف على أهم مشروعات هيئة الصرف لخدمة المنظومة الزراعية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:00 ص
تعرف على أهم مشروعات هيئة الصرف لخدمة المنظومة الزراعية تطهير مصارف زراعية
كتبت أسماء نصار

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تكثف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف قصارى جهدها فى تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى، ولا تجدى معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظراً لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاج الزراعى الذى يصل إلى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الايجابية  فى تحسين خواص التربه الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

وفى التقرير التالى نرصد الأعمال التى تم تنفيذها فى مجال الصرف المغطى العام الحالى. 

1- تضمنت خطة الهيئة إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى

خلال العام المالى 2019 /2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه .

2- تتضمن الأعمال 44.500  ألف فدان بالوجه البحرى، تم تنفيذ حوالى  5.689  ألف فدان .

3- سيتم تنفيذ شبكات فى مساحة  15.500 ألف  فدان بالوجه القبلى، تم تنفيذ 4.764 ألف  فدان  ليصبح اجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 10.453  ألف  فدان بنسبة تنفيذ  بلغت  17%  من المستهدف .

4- تتضمنت خطة إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة زمــام قدره 10 ألاف فـــــدان بتكلفة تبلغ 778 مليون جنيه .

5- بلغ إجمالى الزمامات المنفذة 2 و950 فدان بنسبة تنفيذ 29.5 %، .

6- يتم تنفيذ أعمال صناعية  مثل (كبارى – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى  بالدبش )  بتكلفة 383 مليون جنيه.

 

 


الرى

هيئة الصرف

المصارف الزراعية

الصرف الزراعى

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