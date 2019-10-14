تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات بعد الحكم بإعدام 6 متهمين

أسدلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار على القضية المعروفة إعلامياً "بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.
وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 حدثا آخرين بالسجن 10 سنوات.
ويقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز محطات محاكمة 26 متهماً بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.
1-أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون.
2- المتهمين هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
3-قائمة المتهمين شملت 26 متهماً بينهما 12 حدثا.
4- 5 أكتوبر 2019.. جنايات الجيزة تحجز جلسة 12 أكتوبر للحكم على المتهمين.
5- الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً ل6 متهمين والمؤبد ل8 أخرين.
6- الجنايات تقضى بمعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات.
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